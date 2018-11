POL-PPWP: Reifen platt gestochen

Mehlingen (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch in der Schulstraße alle Reifen eines VW Golf platt gestochen. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand stachen Vandalen in die vier Reifen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

