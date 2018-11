POL-PDWIL: Brand eines Radladers

Neuerburg (ots) - Am Mittwoch gegen 13.45 Uhr geriet in der Straße Burgfried der Radlader einer Baufirma in Brand. Der Brand entstand aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer erheblich beschädigt.

