POL-PDWIL: Gefährliches Überholmanöver auf der B 51 - Zeugen gesucht

Bitburg (ots) - Am Montag kam es auf der B 51 zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein Taxi mit TR-Kennzeichen war gegen 13.40 Uhr in Richtung Bitburg unterwegs. Zwischen den Abfahrten Welschbillig-Helenenberg und Meilbrück wurde das Taxi auf dem einspurigen Streckenabschnitt Richtung Bitburg trotz Überholverbot und einer doppelten durchgezogenen Mittellinie von einem Sattelzug mit finnischem Kennzeichen überholt. Der LKW-Fahrer soll den Überholvorgang auf Höhe des Taxis plötzlich abgebrochen haben und mit seinem LKW wieder nach rechts eingeschert sein. Um nicht in die Schutzplanke gedrückt zu werden, musste der Taxifahrer eine Vollbremsung machen. Beide Fahrzeuge setzten nach dem Vorfall ihre Fahrt fort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, in Verbindung zu setzen.

