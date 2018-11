POL-PDWIL: Pressemeldung der PI Daun vom 21.11.2018

Wittlich (ots) -

Ereignis: Unfall im Begegnungsverkehr, Zwei Verletzte

Ort: Berlingen, L 27

Zeit: 20.11.2018, 16.10 Uhr

Der 27 Jahre alte Fahrer eines BMW befuhr die L 27 von Kirchweiler in Richtung Pelm. Ihm kam eine 48 Jährige Frau in einem Audi SUV entgegen. In Höhe der Gemarkungsgrenzen Kirchweiler und Berlingen kam es zu einer Streifkollision beider Fahrzeuge. Diese schleuderten hiernach, jeweils in Fahrtrichtung gesehen, in den linken Straßengraben und kamen dort total beschädigt zum Stehen. Beide Autofahrer, Alleininsassen, wurden dabei verletzt. Die Fahrerin des Audi verletzte sich schwer und der Mann im BMW erlitt leichte Verletzungen. Sie wurden durch das DRK in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen des DRK und ein Notarzt, sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Kirchweiler. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiwache Gerolstein.

