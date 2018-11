POL-PPWP: Einbruch: Diebe kommen durch den Wintergarten

Rodenbach (Verbandsgemeinde Weilerbach) (ots) - Unbekannte haben am späten Mittwochnachmittag in der Straße Am Fürstengrab die gekippte Schiebetür eines Wintergartens aufgedrückt und sind in ein Wohnhaus eingebrochen.

Die Einbrecher kamen zwischen 17 Uhr und 18 Uhr. Sie brachen in das Einfamilienhaus ein und stahlen Bargeld, Schmuck und Sparbücher der Hausbewohner. Vermutlich um nicht entdeckt zu werden, rissen sie Teile von Bewegungsmeldern aus der Verankerung.

Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinwiese geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

