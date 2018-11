POL-PPWP: Falsche Polizisten: In weniger als zwei Stunden elf Anrufe registriert

Kaiserslautern und Hefersweiler (Landkreis Kusel) (ots) - Im Stadtgebiet Kaiserslautern und in Hefersweiler (Landkreis Kusel) sind der Polizei am späten Mittwochabend mehrere verdächtige Anrufe gemeldet worden. In weniger als zwei Stunden haben Unbekannte zwischen 21.20 Uhr und 23 Uhr bei mindestens bei elf Personen angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Die Masche war dabei immer die gleiche: Angeblich wurden Einbrecher festgenommen, bei denen man einen Zettel mit der Adresse der Angerufenen gefunden habe. Einige der potentiellen Opfer wurden von dem angeblichen Polizisten konkret nach Wertgegenständen und Tresoren befragt - alles mit dem Ziel, die Menschen um ihr Hab und Gut zu bringen. Noch bevor die Betrüger den Angerufenen vorgaukeln konnten, dass ihre Wertsachen in Gefahr seien und ein angeblicher Beamter sie abholen käme, wurden die Telefonate beendet. Die Angerufenen erkannten die Betrugsmasche. Den Tätern nutzte es auch nichts, durch technische Veränderungen, im Telefondisplay ihrer Opfer eine Kaiserslauterer Rufnummer anzeigen zu lassen; niemand fiel auf den Betrug herein. |erf

