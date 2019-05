Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Stark alkoholisiert am frühen Morgen

Wetter (ots)

Am Samstag, gegen 10:30 Uhr, erhielt eine Streifenbesatzung den Hinweis auf eine scheinbar stark alkoholisierte Frau, die soeben von einem Supermarkt an der Grundschötteler Straße mit ihrem Auto losgefahren sein soll. Der beschriebene graue BMW konnte an der Anschrift des Halters in Wetter aufgefunden werden. Der Motor des Fahrzeuges war noch warm. Auf Klingeln öffnete die 45-jährige Fahrerin. Sie stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Wetteranerin wurde zur Polizeiwache in Wetter gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

