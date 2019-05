Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Raub auf Spielhalle

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag, gegen 23:30 Uhr, wollte eine 38-jährige Spielhallenmitarbeiterin ihren Feierabend einläuten und eine Spielhalle an der Brüderstraße schließen. Kurz bevor sie die Spielhalle schließen wollte, betrat eine männliche Person die Räumlichkeiten. Unter Vorhalt eines Elektroschockers verlangte der Mann die Herausgabe der Tageseinnahmen. Die Mitarbeiterin kam der Aufforderung nach und steckte das Geld in einen vom Täter mitgebrachten Stoffbeutel. Der Mann verließ danach die Räumlichkeiten in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben:

-etwa 25 Jahre alt -etwa 160 cm groß -schlank -Sprach akzentfrei deutsch Er trug eine graue Joggingjacke und blaue Jeans. Über seinem Kopf trug er eine graue Sturmhaube, lediglich die Augen waren mit zwei Löchern ausgespart.

Eine Fahndung nach dem Täter verlief bisher ergebnislos.

