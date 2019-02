Polizei Bochum

POL-BO: Brutaler Angriff: Alter Räuber schlägt 91-Jährige und entreißt ihr die Handtasche - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Brutaler Angriff auf eine Seniorin (91): Ein Räuber schlug die betagte Bochumerin von hinten und entriss ihr die Handtasche. Die Polizei fahndet nach dem Täter, der laut Beschreibung ca. 70 Jahre alt ist.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagmittag, 9. Februar, in Bochum-Hofstede. Gegen 12.15 Uhr war die Seniorin auf dem Verbindungsweg zwischen der Herner Straße und dem Studentenwohnheim an der Westhoffstraße unterwegs, als sie unvermittelt einen heftigen Schlag gegen den Hinterkopf bekam. Der Angreifer - ein ca. 70-jähriger Mann mit langen, ungepflegten Haaren, bekleidet mit einem schwarzen Mantel - entriss der Seniorin nach kurzer Rangelei die Handtasche und flüchtete in Richtung Westhoffstraße.

Ein Zeuge (47, ebenfalls aus Bochum) nahm die Verfolgung des Täters auf; doch dem Räuber gelang bald die Flucht in Richtung Hofsteder Straße. Anschließend kümmerte sich der 47-Jährige um die Seniorin und rief die Polizei. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau zur Behandlung ins Krankenhaus.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

