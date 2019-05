Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Orangener SUV nach Unfallflucht gesucht

Hattingen (ots)

Wie der Polizei erst gestern (06.05.) bekannt wurde, ist es am 01.05.19, gegen 13:15 Uhr, auf der Tippelstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem einer der Verkehrsbeteiligten verletzt wurde. Eine 54-jährige Frau aus Velbert fuhr mit ihrem grauen BMW aus Richtung Isenbergstraße auf der Tippelstraße. In einer Rechtskurve musste sie einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, welches auf ihre Fahrspur geriet. Sie lenkte ihr Fahrzeug nach rechts, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stieß hier gegen die Leitplanke. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin leicht. Der Fahrer des anderen Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen orangenen kleinen SUV gehandelt haben. Das Auto hatte EN Kennzeichen und es befanden sich mindestens zwei Personen darin. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise über das Fahrzeug, den Fahrer oder den Unfallhergang geben können. Hinweise können an jede Polizeidienststelle gegeben werden.

