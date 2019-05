Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Arbeitsmaschinen aus Crafter geklaut

Sprockhövel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen Unbekannte die Scheiben eines Lkw VW Crafter ein, der in der Leipziger Straße geparkt war. Sie entwendeten aus dem Firmenfahrzeug diverse Arbeitsmaschinen, das Autoradio und den Fahrzeugschein, der sich in dem Fahrzeug befunden hat.

