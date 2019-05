Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Pkw-Aufbruch

Am 22.01.2019, gegen 15:40 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines VW Golf ein, der in einer Tiefgarage in der Bahnhofstraße geparkt war. Die Fremden entwendeten die Handtasche einer 74-jährigen Frau, in der sich Bargeld sowie diverse Dokumente befanden. Auffällig ist, dass die Geschädigte kurze Zeit zuvor in der Elberfelder Straße in einem Geschäft von einem unbekannten Mann angesprochen und von dort an bis zu ihrem Wagen verfolgt wurde. Der ältere Herr telefonierte permanent mit einem Handy. In einer Bank, in die der Verfolger der Geschädigten folgte, zeichnete eine Kamera den Verdächtigen auf. Eine Richterin ordnete die Veröffentlichung eines Lichtbildes an. Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

