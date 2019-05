Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl aus Transporter

Hagen (ots)

Am 01.05.2019, zwischen 13:40 Uhr und 15:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter auf einem Hinterhof in der Berliner Straße die Beifahrerscheibe eines Firmen-Transporters ein. Aus dem Opel stahlen die Diebe einen hochwertigen Scanner für das Einlesen von Zeitungscodes. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

