Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch in Haspe

Hagen (ots)

Am 01.05.2019, 15:00 Uhr, musste die Polizei einen Wohnungseinbruch in der Kurze Straße aufnehmen. Den Besitzern eines Einfamilienhauses war aufgefallen, dass Unbekannte in ihr Haus eingedrungen waren. Zwischen dem 17.04.2019, 12:00 Uhr, und dem 01.05.2019, 15:00 Uhr, schlugen Einbrecher eine Scheibe auf der Rückseite des Hauses ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Was genau entwendet wurde, konnte bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Beamten noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Hagen unter 02331-986-2066 entgegen.

