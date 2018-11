POL-H: Unbekannte setzen Roller in Brand - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Am Donnerstag, 22.11.2018, kurz vor 19:00 Uhr, ist an der Straße Kosselhof (Groß Buchholz) ein tags zuvor entwendeter Roller in Brand gesetzt worden. Die Kripo geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Eine Anwohnerin hatte den in Flammen stehenden Roller bemerkt und daraufhin die Feuerwehr gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen lag der Roller in einem Durchgangsbereich, der zwei der dort stehenden mehrstöckigen Häuser miteinander verbindet, Weiterführende Überprüfungen ergaben, dass das Fahrzeug einen Tag zuvor an der Rotekreuzstraße entwendet worden war. Die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes ermitteln nach ihren heutigen Untersuchungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

In diesem Zusammenhang bitten sie Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 in Verbindung zu setzen. /st, pu

