POL-H: Nachtragsmeldung! 24-Jährige ausgeraubt - Täterinnen ermittelt

Hannover (ots) - Die mit Bildern aus einer Überwachungskamera gesuchten Räuberinnen sind identifiziert worden. Das Duo (17 und 19 Jahre) steht im Verdacht, am Freitag, 20.04.2018, kurz vor Mitternacht, eine junge Frau an der Hildesheimer Straße (Südstadt) von hinten angegriffen und ausgeraubt zu haben.

Die 24-Jährige hatte die Stadtbahn der Linie 2 in Richtung "Alte Heide" an der Haltestelle "Schlägerstraße" verlassen und sich auf dem Weg zum Aufgang "Feldstraße" befunden. Als sie gerade dabei war, die Stufen hochzugehen, zog plötzlich jemand von hinten an ihrer über der Schulter getragenen Handtasche. Als sich die junge Frau umdrehte wurde sie von zwei Maskierten mit Schlägen ins Gesicht und gegen den Kopf attackiert. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel zwischen dem Duo und dem Opfer, bei dem die Angreifer die Trageriemen der Tasche mit einem Messer durchschnitten und anschließend mit der Beute flüchteten (wir haben berichtet).

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern der beiden mutmaßlichen Räuberinnen haben sich mehrere Zeugen gemeldet, die die Gesuchten identifizierten. Das tatverdächtige Duo muss sich nun wegen des Verdachts des Raubes verantworten. /pu, st

Unsere Ursprungsmeldungen finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3923422

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4109923

