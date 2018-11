Hannover (ots) - Bei dem am Donnerstag, 22.11.2018, gegen 08:45 Uhr in einem Wohnhaus an der Fössestraße (Ortsteil Harenberg) ausgebrochenen Feuer geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Die Beamte des Fachkommissariats für Brandermittlungen haben heute den Brandort untersucht. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass ein technischer Defekt an einem Heizstrahler ursächlich für das im Wintergarten einer Doppelhaushälfte ausgebrochene Feuer ist. Bei dem Brand am Donnerstagmorgen wurde das Haus erheblich beschädigt und ist aktuell nicht nutzbar. Darüber hinaus beschädigt wurde die andere Haushälfte sowie ein Nachbargebäude (wir haben berichtet).

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4123183

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Martina Stern

Telefon: 0511 - 109 - 1045

Fax: 0511 - 109 - 1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell