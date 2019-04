Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrug durch Love Scamming

Mainz (ots)

Mittwoch, 17.04.2019

Ein 50-Jähriger wird Opfer eines so genannten Love Scamming Betruges. Er lernt über ein Datingportal im Dezember 2018 eine Frau aus Russland kennen und sie haben täglich Kontakt per E-Mail oder telefonisch. Als die Russin ihn besuchen möchte, ihr aber Geld für Ausweispapiere und ähnliches fehle, überweist er ihr mehrmals Geld - insgesamt in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Als es mehrmals mit dem Besuch nicht klappt, vermutet er einen Betrug und erstattet Anzeige.

Beim so genannten Love Scamming ist die Masche immer ähnlich: Die Täter täuschen gegenüber den kontaktierten Opfern wahre Gefühle vor, allein mit dem Ziel Geld zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/#panel-17221-1

