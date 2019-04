Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Schmuck

Mainz-Gonsenheim (ots)

Dienstag, 16.04.2019, 12:50 bis 16:15 Uhr

Am Dienstagmittag entwendet ein bislang unbekannter Täter in der Friedensstraße in Mainz-Gonsenheim Schmuck aus einem Wohnhaus. Ersten Ermittlungen zufolge vergisst die Geschädigte die Balkontür zu schließen als sie das Haus kurz verlässt. Dadurch kann der unbekannte Täter vermutlich Zutritt zum Wohnhaus erlangen. Hinweise zum Täter liegen bislang nicht vor.

Um sich vor Einbrüchen zu schützen, rät die Polizei unter anderem:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

