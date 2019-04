Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 13-Jähriger wird attackiert

Mainz (ots)

Dienstag,16.04.2019, 18:00 Uhr

Gestern um 18 Uhr wird ein 13-Jähriger von einem jüngeren Jungen aufgefordert, ihm einen Euro zu geben, ansonsten würde er ihn schlagen. Der 13-Jährige verneint die Aufforderung und möchte dem Jungen aus dem Weg gehen. Doch der Junge stellt sich ihm in den Weg, rempelt ihn an und schlägt ihm in den Bauch. Kurz darauf kommen dem Jungen mehrere Jugendliche zur Hilfe und attackierten ebenfalls den 13-Jährigen. Dieser kann sich befreien und meldet den Vorfall einer Polizeistreife. Die Beschuldigten können von der Polizeistreife angetroffen und kontrolliert werden. Sie werden zunächst zur Dienststelle verbracht und dann ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

