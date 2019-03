Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegen Autospiegel getreten

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Montag in der Rudolf-Breitscheid-Straße an einem Hyundai einen Außenspiegel beschädigt. Offensichtlich traten Vandalen gegen den Spiegel und verursachten dadurch Sachschaden. Zeugen, die am Montag zwischen 9 Uhr und 11.15 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

