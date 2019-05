Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Kleinlaster nach Verkehrsunfall gesucht

Gevelsberg (ots)

Eine 50-jährige Gevelsbergerin ging am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, auf dem rechten Gehweg an der Hagener Straße in Richtung Hagen. In Höhe der Hausnummer 220 wurde sie auf dem Gehweg von einem Kleinlaster erfasst, der hinter ihr über den Gehweg auf die Straße fuhr. Sie stürzte zu Boden, der Fahrer des LKW fuhr jedoch, ohne sich weiter um das Unfallgeschehen zu kümmern, weiter in Richtung Hagen davon. Warum das Fahrzeug über den Gehweg gefahren ist, konnte die Frau nicht sagen. Sie wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Folgende Beschreibung konnte sie zu dem Flüchtigen geben: Fahrer: - Männlich - 50-60 Jahre alt - Auffällig lockige dunkel angegraute Haare - Rundes Gesicht

Fahrzeug: - Schwarz - Kleinlaster - Gelber Aufschrift G+L an den Scheiben

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem beteiligten Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

