Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ganoven in der Abteistadt

Prüm (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am 28.03.2019 zwischen 05:00 Uhr und 07:30 Uhr in die Prümer Gaststätte "Zum Mühlenstein" in der Ritzstraße einzubrechen. Dabei nutzten sie vermutlich u. a. eine Flex.

Die Polizei Prüm bittet um Hinweise, die zur Tataufklärung führen könnten; Tel.: 06551-9420

