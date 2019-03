Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Damenhandtasche beim Einkaufen

Zweibrücken (ots)

Ein/e unbekannte/r Täter/in stahl einer Seniorin am 27.03.2019 zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr die Handtasche aus dem Einkaufswagen, als die Frau mit ihrem Ehemann in einem Lebensmitteldiscounter am Hilgardplatz einkaufen war und den Wagen unbeaufsichtigt gelassen hatte. Neben einem zweistelligen Bargeldbetrag befanden sich auch ein altes Handy und verschiedene persönliche Dokumente in der Handtasche, so dass sich der Schaden - inklusive der Kosten für die Ersatzbeschaffung der Dokumente - auf ca. 150 EUR - belaufen dürfte.

Hinweise zur Tat bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

