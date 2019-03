POL-PDPS: Handy geraubt

Polizeidirektion Pirmasens

Vier unbekannte junge Männer pöbelten kurz nach Mitternacht, am 27.03.2019 in der Schäferstraße, in Höhe des Autohauses Honda, zwei 18-Jährige an, die sich auf dem Nachhauseweg befanden. Als einer der vier Männer ein Klappmesser zog und ein weiterer ein Metallstock in den Händen hielt, versuchten die beiden 18-Jährigen zu flüchten. Als einer der beiden an der Jacke festgehalten wurde, schlüpfte er heraus und rannte davon. In der Jacke befanden sich persönliche Sachen und ein Sony-Handy. Wenig später fand der 18-Jährige seine Jacke wieder in der Nähe, jedoch ohne Handy. Die vier russisch sprechenden Männer waren verschwunden. Eine Personenbeschreibung war nicht möglich. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu den vier Tätern.

