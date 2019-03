Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruch

Kröppen (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Montag, zwischen 11:00 und 12:00 Uhr in ein Wohnhaus "In den Birken" einzubrechen. Es wurde versucht mit einem Brechwerkzeug Balkon- und Terrassentüren aufzuhebeln. Die Türen hielten jedoch dem Einbruchsversuch stand. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

