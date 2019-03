Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Carports mit Werkstattraum und Holzschuppen

Niederschlettenbach (ots)

Am Nachmittag des 25.03.2019 wurde der Brand eines Carports in Niederschlettenbach gemeldet. Bereits beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte war die Holzkonstruktion in Vollbrand. Trotz des Löschversuchs der Feuerwehr brannte der Carport, in dem ein Werkstattraum integriert und ein Holzschuppen angebaut war, nieder und ist derzeit einsturzgefährdet. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest, die Ermittlungen dauern an. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt, der Schaden beläuft sich auf etwa 50.000EUR.

Vor Ort waren die Feuerwehren aus mehreren Ortschaften mit 21 Kräften und ein Rettungswagen.

