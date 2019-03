Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schneller Ermittlungserfolg der Polizei nach Brandstiftungen im Finkengarten

Pirmasens (ots)

Nachdem es letzte Woche, am Dienstag, 19.03.2019 und am Donnerstag, 21.03.2019, jeweils in den Nachmittagsstunden zu zwei Wohnungsbränden "Im Finkengarten" gekommen war, wurde durch die Brandermittlungen der Kriminalpolizei schnell klar, dass die beiden Brände vorsätzlich gelegt worden waren. Nach intensiven Ermittlungen im Umfeld der Hausbewohner im Gebäude sowie nach Auswertung von Beweismitteln konnte ein Tatverdacht gegen einen 33-jährigen Mann mit Wohnsitz in Kaiserslautern begründet werden. Der Tatverdächtige wurde noch am Freitag in Pirmasens vorläufig festgenommen und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft anschließend der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Zweibrücken vorgeführt. Sowohl bei der Polizei, als auch vor der Ermittlungsrichterin räumte der Verdächtige ein, die beiden Brände gelegt zu haben. Es wurde Haftbefehl erlassen. Gegen Auflagen wurde der Tatverdächtige jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt.

