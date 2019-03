Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Reifenstecher unterwegs

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum Sonntag beschädigte ein Unbekannter in der Blocksbergstraße an einem geparkten Golf zwei Reifen. Der Täter stach die beiden zum Gehweg zeigenden Reifen vermutlich mit einem Messer platt. Andere in der Reihe geparkte Fahrzeuge sind augenscheinlich nicht betroffen. Die 60-jährige Halterin des Golfs erstattete wegen Sachbeschädigung Strafanzeige.

