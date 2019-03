Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw-Reifen platt gestochen

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden im Richard-Strauß-Weg an drei dort geparkten Firmenfahrzeugen je ein Reifen platt gestochen. Die drei Pkw standen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Offensichtlich stach der Täter mit einem Messer zu. Näheres zum Beweggrund der Sachbeschädigung ist nicht bekannt.

