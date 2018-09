POL-NOM: Berauscht am Steuer

Einbeck (ots) - Northeim, OT Stöckheim 08.09.2017; 13:00 Uhr

Am Samstagmittag hielt eine Polizeistreife in Stöckheim einen 23 jährigen Pkw-Fahrer, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle, an. Hierbei stellten die Beamten bei dem aus einem Northeimer Ortsteil stammenden Mann, Ausfallerscheinungen fest, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuteten. Ein anschließender Schnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Kontrollierte hatte zuvor Marihuana konsumiert. Im Anschluss wurde diesem dann eine Blutprobe entnommen, sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Weiterfahrt mit seinem Pkw wurde untersagt.

