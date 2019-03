Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Randalierer in Lebensmittelmarkt

Pirmasens (ots)

Am Dienstagnachmittag randalierte in einem Lebensmitteldiscounter in der Zweibrücker Straße ein 29-Jähriger. Der unter Alkoholeinfluss stehende junge Mann hatte im Pfandrückgaberaum Gläser umgeworfen. Als er angesprochen wurde, stieß er eine Mitarbeiterin zu Boden. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der Mann aggressiv, so dass er mit zur Dienststelle genommen werden musste. Dort blieb er bis er seinen Rausch ausgeschlafen hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell