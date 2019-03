Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Balduinstein - Einbrüche in Hütten/Schuppen -

65558 Balduinstein (ots)

Vermutlich in der Nacht zum heutigen Montag (11.03.2019) kam es zu mehreren Auf-/ Einbrüchen in Hütten und Schuppen in Balduinstein. Unter anderem wurde gegen 05 Uhr das Häuschen und ein Lagerschuppen eines Bootsverleihers an der Lahnbrücke angegangen. Im Rahmen der Tatortaufnahme durch Beamte der PI Diez wurden weitere Taten dieser Art lahnaufwärts im Bereich der Schrebergärten bekannt. Über das Stehlgut liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei Diez bittet hiermit eventuelle weitere Geschädigte, dass diese sich unter der Rufnummer 06432-6010 melden oder persönlich in der Goethestraße Strafanzeige erstatten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez

Tel.: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



Polizeidirektion Montabaur

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell