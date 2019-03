Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Welschneudorf. Zwei Tageswohnungseinbrüche in Einfamilienhäuser

Welschneudorf (ots)

Am Freitag, 8. März, im Zeitraum zwischen 16.00 und 21.00 Uhr wurde in der Straße "In den Stömpen" in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. In einem Fall wurde die rückwärtige Terrassentür zunächst versucht aufzubohren und dann aber von unbekannten Tätern eingeschlagen. Das Haus wurde komplett durchwühlt. In einem zweiten Haus in unmittelbarer Nachbarschaft kletterten die Täter über das Dach eines Carports zu einem Fenster, hebelten dies auf und drangen so in das Gebäude ein. Auch in diesem Gebäude wurde alles durchwühlt und offenbar nach Bargeld und Schmuck gesucht. In beiden Fällen waren die Hausbesitzer nicht zu Hause. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei in Montabaur unter der Tel. 02602-92260 gerne entgegen.

