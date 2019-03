Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigungen an Häusern

Nister (ots)

In der Nacht von Freitag, 08.03. zum Samstag, 09.03.2019, vermutlich zwischen 00:00 und 00:40 Uhr, kam es zu zwei Sachbeschädigungen an Anwesen in der Ortslage Nister. Im ersten Fall wurde an einem Wohnhaus im Weiherweg ein Küchenfenster beschädigt. Demnach wurde mit einem Stein gegen das Fenster geworfen, wodurch ein Sachschaden in dreistelliger Höhe an der Fensterscheibe entstand. Im Weiteren wurde ein ehemaliges Hotel in der Hammerstraße angegangen. Hier wurden Blumengefäße von einer Fensterbank heruntergeworfen und einige, im Außenbereich stehende Blumenkübel angegangen. Die Bepflanzung wurde aus den Blumenkübeln herausgerissen und die Blumenerde auf dem Bürgersteig verstreut. Bei dieser Tat entstand ein Sachschaden in zweistelliger Höhe. Beide Taten lassen auf puren Vandalismus schließen. Die Polizei in Hachenburg fragt an, ob jemand verdächtige Personen im o.a. Zeitraum in Nister beobachtet hat. Sachdienliche Angaben nimmt die Polizei in Hachenburg entgegen.

