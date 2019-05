Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährdung im Straßenverkehr, Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Freitag, den 10.05.2019, gegen 22.55 Uhr, kam es auf der Weberbach, Einmündung zur Konstantinstraße, zu einer Beinahe Kollision mit einem Fahrradfahrer, als ein dunkler Pkw DB, der von der Konstantinstraße aus anfuhr, hierbei in Schleudern geriet und sich anschließend um die eigene Achse drehte. Fußgänger, die sich auf dem angrenzenden Fußgängerüberweg befanden, mussten hierbei, laut Zeugenangaben, zur Seite springen. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier in Verbindung zu setzen.

