POL-GÖ: (641/2018) Einbrüche in Einfamilienhäuser in Scheden

Göttingen (ots) - Scheden (Landkreis Göttingen), Quantzstraße Freitag, 23. November 2018, in der Zeit zwischen 15.30 und 20.30 Uhr

SCHEDEN (jan) - Bei zwei Einbrüchen sind Unbekannte am Freitag (23.11.18) in Einfamilienhäuser in Scheden (Landkreis Göttingen) eingedrungen.

In der Tatzeit gelangten die Einbrecher in der Quantzstraße durch ein zuvor aufgebrochenes Fenster in das Gebäude. Als die Täter bemerken das sich Bewohner im Haus aufhalten verlassen sie das Grundstück. Das aufgebrochene Fenster bemerkte der Eigentümer zu einem späteren Zeitpunkt.

Ebenfalls in der Quantzstraße brachen die Diebe in ein weiteres Einfamilienhaus ein. Während der Abwesenheit der Bewohner durchsuchten die Täter alle Räume nach Diebesgut. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Von den Dieben fehlt jede Spur.

Hinweise über verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu Personen und Fahrzeugen, nimmt die die Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

