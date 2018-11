POL-GÖ: (640/2018) Einbruch in Tankstelle in Hann. Münden-Hedemünden - Zigaretten und Geld gestohlen

Göttingen (ots) - Hann. Münden, Ortsteil Hedemünden, Mündener Straße Nacht zu Montag, 26. November 2018

HANN. MÜNDEN (jk) - Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster sind Unbekannte in der Nacht zu Montag (26.11.18) in eine Tankstelle im Hann. Mündener Ortsteil Hedemünden (Landkreis Göttingen) eingedrungen. Die Einbrecher erbeuteten nach ersten vorliegenden Erkenntnissen vermutlich 30 Stangen Zigaretten sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510.

