Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Feuer in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

In der Högertwiete in Elmshorn ist am heutigen Tag, gegen 10:15 Uhr, ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, entstand der Brand im Badezimmer der Einliegerwohnung im Erdgeschoss. Rettungssanitäter brachten eine gerettete Anwohnerin in ein nahegelegenes Krankenhaus, da leichte Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

