Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Oering, Hauptstraße / Gebäudeschaden nach Brand in einer Tischlerei

Bad Segeberg (ots)

Bei einem Brand in Oering ist heute in den frühen Morgenstunden ein Gebäudeschaden in einer Tischlerei entstanden. Die Einsatzkräfte erhielten gegen 03:00 Uhr Kenntnis von dem Feuer in der Hauptstraße. Personen verletzten sich nicht. Die Hauptstraße musste bis etwa 07:30 Uhr gesperrt werden. Die Löscharbeiten waren endgültig gegen 09:30 Uhr beendet. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Brandursache ist noch unbekannt. Eventuelle Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-8840.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell