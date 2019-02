Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruch

Bad Segeberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 28. Juli 2017 ist es in Wedel zu einem Einbruch in ein Reihenhaus gekommen. Intensive Ermittlungen führten nun zu Fahndungsfotos.

Den aktuellen Erkenntnissen zufolge, gelangte ein bisher unbekannter Täter gegen 3:10 Uhr gewaltsam in das Gebäude in der Friedrich-Eggers-Straße. Dort überraschte ein Bewohner den Mann, so dass er die Flucht ergriff.

Über Spuren an einem zurückgelassenen Gegenstand stellten die Ermittler Verbindungen zu einer Unterschlagung her, bei welcher der Täter ebenfalls noch nicht ermittelt werden konnte. Da von dieser Straftat Videomaterial existiert, sucht die ermittelnde Sonderkommission Wohnung der Polizeidirektion Bad Segeberg mit Sitz in Pinneberg mit drei Fahndungsfotos nach einem Mann.

Wer Hinweise zu der Person auf den Bildern geben kann, wird gebeten, diese unter 04101 2020 mitzuteilen!

