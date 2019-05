POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Polizeidirektion Trier

Am Freitagabend, 24.05.2019, gegen 23:15 Uhr, ereignete sich in Saarburg-Beurig in der Kammerforststraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr der 24-jährige Fahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg mit seinem Pkw BMW die Kammerforststraße aus Richtung Hauptstraße kommend in Richtung B 407. Kurz hinter der Kreuzung Irscher Straße überquerte - laut Aussage seines 22-jährigen Beifahrers- ein dunkel gekleideter Fußgänger die Fahrbahn. Infolgedessen habe der Fahrer eine Vollbremsung machen müssen, wodurch der Pkw ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte anschließend mit der rechten Schutzplanke, überschlug sich und landete rechts neben der Fahrbahn im Straßengraben. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren (nicht lebensbedrohlichen) Verletzungen ins Mutterhaus Trier verbracht. Der Beifahrer wurde nur leicht verletzt. Zu einem Kontakt mit dem Fußgänger kam es nicht. Dieser verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Verletzten zu kümmern.

Bei dem Fahrer wurde später eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Am Pkw entstand Totalschaden. Zudem wurde die Leitplanke auf einer Länge von ca. 7 Metern beschädigt.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren Saarburg und Beurig, des DRK Saarburg sowie Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Saarburg.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Tel-Nr.: 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

