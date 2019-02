Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dreiste Diebe beklauen Rentnerin

Kaiserslautern (ots)

Eine 80-Jährige wurde am Donnerstagmittag vermutlich Opfer eines Diebes. Gegen 12 Uhr war sie in einem Bekleidungsgeschäft in der Fackelstraße. Auf ihrem Rollator hatte die Dame ihre Handtasche festgebunden. Als sie vermutlich einen Augenblick unaufmerksam war, schlugen die mutmaßlichen Täter zu und schnappten sich die Tasche. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 80 Euro. Die Ermittlungen laufen.

