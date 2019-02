Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeug brennt auf Mitfahrerparkplatz

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Montagmorgen brannte ein Auto auf dem Mitfahrerparkplatz am Opelkreisel. Der 27-jährige Besitzer stieg aus dem Wagen und bemerkte, dass der Motorraum des Wagens in Flammen stand. Die Feuerwehr geht von einem technischen Defekt aus. Nachdem das Fahrzeug gelöscht wurde, verständigte der 27-Jährige einen Abschleppdienst.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell