POL-PDLD: Gleiszellen-Gleishorbach: Trunkenheitsfahrt

Gleiszellen-Gleishorbach (ots) - In der Nacht auf Sonntag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in den frühen Morgenstunden in Gleiszellen den Lenker eines auswärtigen Wohnmobils. Hierbei konnte deutlich Alkoholeinfluss festgestellt werden, was durch einen Alkoholtest auch bestätigt wurde. Da er keinen deutschen Wohnsitz hat, musste der 43jährige Mann eine Sicherheitsleistung hinterlegen und seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

