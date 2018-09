POL-PDLD: VG Maikammer - Handfeste Streitigkeit mit dem Lebensgefährten

Maikammer (ots) - Am Wochenende kam es in der Verbandsgemeinde Maikammer zu Beziehungsstreitigkeiten, bei denen ein alkoholisierter Mann seine Lebensgefährtin zunächst verbalaggressiv anging. Im weiteren Verlauf zog er sie an den Haaren und schlug ihr ins Gesicht. Die Polizei wurde verständigt und musste den renitenten Mann in polizeilichen Gewahrsam nehmen. Zudem wurde ihm eine Verfügung nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz ausgehändigt, in dem ihm ein Aufenthaltsverbot im Umkreis der gemeinsamen Wohnung sowie ein Kontakt- und Näherungsverbot für 10 Tage ausgesprochen wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Allgemeiner Hinweis der Polizei: Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle bietet und koordiniert eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell