POL-PDNR: Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 08.07.2018

Hausen (ots) - Hausen - In der Nacht vom 04.07.2018, 22:30Uhr bis 05.07.2018, 06:40 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter eine Wohnungstüre auf und verschafften sich Zugang zu einer Wohnung. Dort entwendeten sie Bargeld im vierstelligen Bereich. Die Geschädigten befanden sich zum Zeitpunkt der Einbruchshandlung in der Wohnung und schliefen. Bei durchgeführten Ermittlungen vor Ort, konnten weitere Einbruchsversuche an zwei benachbarte Wohnungen festgestellt werden.

Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Dierdorf - Am 06.07.2018 gegen 00:45 Uhr wurde eine erneute Sachbeschädigung in der Königsberger Straße in Dierdorf gemeldet. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Frontscheiben des dortigen Lidl-Marktes.

Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Isenburg - Am 06.07.2018 wurde der Polizeiinspektion eine randalierende Person in Isenburg gemeldet. Der 24-jährige aus der Verbandsgemeinde Dierdorf habe in einem Wohnhaus randaliert und andere Personen bedroht. Bei der Überprüfung der Person konnte festgestellt werden, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt. Anstatt in seinem Bett zu nächtigen, ging es in eine staatliche Unterkunft. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Neustadt / Wied - Über die Kirmestage in Neustadt, kam es insgesamt zu zwei nennenswerten Einsätzen der Polizei Straßenhaus. In den frühen Morgenstunden des 07.07.2018 kam es zwischen einer Personengruppe auf der Kirmes zu Streitigkeiten. Im Rahmen dessen wurde ein 20-jähriger aus der Verbandsgemeinde Asbach mit einem Faustschlag ausgehend von einer vierköpfigen Personengruppe leicht verletzt. Er erlitt eine Platzwunde. Am späten Abend des 07.07.2018 wurde die Polizei durch den Sicherheitsdienst der Kirmes über Streitigkeiten informiert und angefordert. Einer der "Streithähne" konnte volltrunken, abseits des Kirmesgeschehens angetroffen werden. Nach Klärung des Sachverhalts wurde dem 22-jährigen aus dem Bereich Linz am Rhein ein polizeilicher Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam der junge Mann jedoch nicht nach und sperrte sich gegen weitere Maßnahmen. Durch gezielte Maßnahmen wurde er anschließend zur Dienststelle verbracht und dort dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Als wäre dies nicht schlimm genug, zeigte er den eingesetzten Beamten zusätzlich noch einen Gruß in Form des Mittelfingers. Nun muss sich der junge Mann wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung strafrechtlich verantworten.

Rengsdorf - Am 07.07.2018, in der Zeit von 02:25 Uhr bis 02:35 Uhr versuchten zwei bisher unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zum Tankstellenshop der Tankstelle in Rengsdorf zu verschaffen. Dabei vermummten sich beide Täter und versuchten die Glaseingangstüre der Tankstelle mit einem Stein zu zerstören. Als dies misslang, versuchten sie ihr Glück an einem nebenstehenden Fenster. Auch dies führte nicht zum Erfolg. Als die Täter dies bemerkten, ließen sie von ihren Handlungen ab und verschwanden in unbekannte Richtung. Die gesamten Tathandlung konnte von der dortigen Überwachungsanlag aufgezeichnet werden.

Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Dierdorf - Im Zeitraum vom 23.06 bis 07.07..2018 kam es zu einem Einbruchsversuch an einem Wohnhaus in Dierdorf. Unbekannte Täter versuchten ein rückwertiges Fenster sowie eine Balkontüre aufzuhebeln. Dies misslang. Am Fenster konnten deutliche Einbruchsspuren festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell