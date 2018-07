POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Linz für das Wochenende vom 06.-08.07.2018; Sachbeschädigung in Rheinbreitbach und Linz durch Graffiti, Motorradunfall, vermisste Kinder

Polizeiinspektion Linz (ots) - Sachbeschädigung in Rheinbreitbach In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch bislang unbekannte Täter die Bürresheimer Straße in Rheinbreitbach mit Farbe besprüht. Hier konnten div. Schriftzüge und Symbole festgestellt werden. Hinweise werden an die Polizei Linz, unter der Telefonnummer: 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

Motorradunfall Am Samstagnachmittag kam es auf der L 252, zw. Unkel und Bruchhausen zu einem Motorradunfall. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der 27jährige Fahrer in einer Linkkurve zu Fall. Hierbei zog er sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.

2 vermisste Kinder Am Samstagabend meldet die Anruferin, dass sie ihren 5jährigen Sohn und dessen 4 jährigen Freund nicht auffinden kann. Die Kinder hatten zuvor vor dem Anwesen in Bad Hönningen gespielt. Aufgrund intensiver Suchmaßnahmen konnten die Jungs glücklicherweise durch eine Streifenwagenbesatzung in der Rheinallee, einige Straßen entfernt, unversehrt angetroffen werden.

Sachbeschädigung durch Graffi Am Sonntagmorgen, gegen 05:00 Uhr, wurden durch eine Angestellte der Bahn, am Bahnhof Linz, mehrere Personen beobachtet, die sich unberechtigt auf dem Abstellgleis aufhielten. Vor Ort wurden zwei Züge festgestellt, die mit Farbe besprüht waren. Gleichzeitig konnten mehrere Spraydosen und eine Leiter aufgefunden werden. Die Täter konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Hinweise werden an die Polizei Linz, unter der Telefonnummer: 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

