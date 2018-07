POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 07.07.2018

Betzdorf (ots) - Herdorf

Diebstahl am 06.07.18, zw. 13.00 h und 13.30 h, in Herdorf, Hellerstraße

Ein Kinderwagen mit im Ablagenetz befindlichen Kinderschuhen, der im Eingangsbereich des Anwesens für kurze Zeit abgestellt wurde, ist von bislang unbekannten Tätern entwendet worden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200.-EUR. Beschreibung des Wagens: Buggy Marke Koelstra, Modell Simba, Farbe schwarz Beschreibung der Schuhe: Größe 25, Glitzer rosa/grau.

Die Polizei Betzdorf bittet Zeugen, sich unter 02741/926-0 zu melden.

Betzdorf

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 06.07.2018, 12.30 h, in Betzdorf, Steinerother Straße

Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin und ein 70-jähriger Pkw-Fahrer befuhren in dieser Reihenfolge die Steinerother Straße/L 288 aus Richtung Steinroth kommend in Richtung Betzdorf. Als die 27-jährige in Höhe der Einmündung Römerweg verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste, erkannte dies der 70-jährige zu spät und fuhr auf. Dabei wurde die 27-jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.700.-EUR.

Betzdorf

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 06.07.2018, 14.07 h, in Betzdorf, Industriestraße

Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Industriestraße aus Richtung B 62 kommend in Richtung Karl-Stangier-Straße. In einem dort befindlichen Baustellenbereich kam ihr ein Baustellen-Lkw entgegen, so dass die 30-jährige anhielt und ein Stück zurückfuhr. Hierbei übersah sie den mittlerweile hinter ihr stehenden Pkw einer 41-jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von 1.000.-EUR entstand.

Daaden

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 06.07.2018, 14.39 h, in Daaden, Im Kirdorf

Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte aus einer gekennzeichneten Parklücke herauszufahren und beschädigte dabei den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 46-jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.800.-EUR.

Kirchen

Verkehrsunfallflucht am 06.07.2018, zw. 08.00 und 16.25 h, in Kirchen, OT Wehbach, Friedrichshüttenstraße

Der Pkw einer 31-jährigen Frau, der auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Pintsch und Bubenzer vorwärts in einer Parklücke abgestellt war, wurde von einem derzeit nicht bekannten Fahrzeugführer, der sich anschlie0end unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 750.-EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf unter 02741/926-0.

Herdorf

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 06.07.2018, 16.57 h, in Herdorf, Schneiderstraße

Auf dem Rewe-Markt Parkplatz parkte ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus einer Parktasche aus und übersah beim Rangieren den Pkw einer 62-jährigen, der zwischen den Parktaschen auf der Fahrbahn stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.300.-EUR.

