POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Straßenhaus vom 06.07.2018

Hausen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 04.07.2018, 22:30Uhr bis Donnerstag, 05.07.2018, 06:40Uhr kam es im Tannenweg in Hausen zu einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus. Durch bislang unbekannte Täter wurde eine Tür zur Wohnung aufgehebelt, während die Geschädigten schliefen. Die Täter verließen den Tatort mit diversem Stehlgut. Ebenfalls wurde versucht eine weitere Wohnung in dem Mehrfamilienhaus sowie ein Einfamilienhaus in unmittelbarer Nähe aufzubrechen. Den Tätern ist es dort nicht gelungen, in die Objekte einzudringen. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmung bitte an die Polizeiinspektion Straßenhaus Tel.: 02634-9520, E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

